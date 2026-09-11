МВД освободит автомобилистов от платежей на новых российских территориях

МВД России предложило освободить автовладельцев из воссоединённых территорий от таможенных и прочих платежей за регистрацию автомобилей, зарегистрированных до 31 декабря 2025 года.
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