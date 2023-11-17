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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев сыграет с Джоковичем в 1/2 финала итогового, если победит Алькараса. Россиянин – букмекерский аутсайдер

Даниил Медведев встретится с Карлосом Алькарасом на итоговом турнире ATP. Россиянин уже обеспечил себе выход в плей-офф соревнований.

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