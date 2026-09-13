В Екатеринбурге стартовала церемония открытия Международного фестиваля молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Международного фестиваля молодежи (МФМ) началась на площадке МВЦ "Екатеринбург-экспо" с гимна России, передает корреспондент ТАСС.
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