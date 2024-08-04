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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о замене для Хейлунда: «Санчо может играть в качестве центрфорварда. Рэшфорд тоже, но он эффективнее на фланге. Также есть Бруну»

– Сможет ли Санчо сыграть впереди против «Сити» на «Уэмбли»? – Да, иначе мы бы не использовали его там.

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