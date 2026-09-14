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Мировое обозрение

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В Польше призывают через год устранить от власти «сумасшедших» и готовятся выйти на марш за мир

В Польше призывают через год устранить от власти «сумасшедших» и готовятся выйти на марш за мир

Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского, прозвучавшие в Киеве на форуме, где годами обсуждали евроинтеграцию Украины, вызвали в Польше заметный резонанс.

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