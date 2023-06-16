На бывшем заводе Volkswagen будут собирать машины хорошо известной в России китайской компании

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК-ТВ признал, что технологическим партнером дилера «Авилон» на бывшей площадке Volkswagen в Калужской области выступит хорошо известный на рынке России китайский автопроизводитель.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК-ТВ признал, что технологическим партнером дилера «Авилон» на бывшей площадке Volkswagen в Калужской области выступит хорошо известный на рынке России китайский автопроизводитель.
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