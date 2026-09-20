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Страны Запада ведут политику против выборов в Госдуму – посол Озеров

Страны Запада ведут политику против выборов в Госдуму – посол Озеров

Посол Российской Федерации в Молдавии Олег Озеров во время брифинга заявил, что голосование на выборах депутатов в Госдуму проходят безукоризненно, несмотря на активную кампанию стран Запада против них.

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