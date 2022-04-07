Овечкин забил 773-й гол в НХЛ. До Хоу – 28 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Тампой» (3:2, идет 2-й период). Россиянин забил 773-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
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