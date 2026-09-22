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Царьград

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СК России возбудил дело о теракте после атаки на скорую в Запорожье

СК России возбудил дело о теракте после атаки на скорую в Запорожье

На Украине возбудили дело о теракте после атаки беспилотника на скорую помощь в Запорожской области. Погиб водитель, трое ранены.

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