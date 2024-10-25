ВКС РФ поразили четыре места базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по четырем местам базирования и пункту управления боевиков в Сирии, сообщил во время брифинга заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан первого ранга Олег Игнасюк.
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