Коллекторы рассказали о просроченных долгах россиян

Среди должников с просроченными платежами по кредитам в России стало больше мужчин — на их долю приходится 60 процентов, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомились в Forbes.
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