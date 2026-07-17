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По делу о похищении членами ОПГ жены российского бизнесмена появились подробности

По делу о похищении членами ОПГ жены российского бизнесмена появились подробности

В Краснодаре начался суд над двумя участниками организованной преступной группировки (ОПГ) по делу о похищении Юлии Григоренко, супруги предпринимателя из Новороссийска, и дальнейшей жестокой расправе над ней.

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