Загнанный в угол потоком критики Шепелев наконец-то ответил

ГД Галина Дуброва 👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏Только кто это узнаёт,что мы смотреть не будем 2-ой канал.Надо требовать,чтобы прекратили это издевательство над людьми,покалывая эту погань ШЕПЕЛЁВА.

Надежда В Белоруссию отправить его, к батьке, тот припомнит ему слова, сказанные в его адрес!