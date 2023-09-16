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Загнанный в угол потоком критики Шепелев наконец-то ответил

Загнанный в угол потоком критики Шепелев наконец-то ответил

Волна возмущения идет неслабая! Ну, не понимают россияне, что делает Шепелев на "России-1" в качестве ведущего передачи про животных - "В кругу друзей".

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Комментарии
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ГД
Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏Только кто это узнаёт,что мы смотреть не будем 2-ой канал.Надо требовать,чтобы прекратили это издевательство над людьми,покалывая эту погань ШЕПЕЛЁВА.
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4 час.
Надежда
В Белоруссию отправить его, к батьке, тот припомнит ему слова, сказанные в его адрес!
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3 час.
Владимир Петров
Сегодня передача с ним вышла. Я сразу переключился.
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2 час.

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