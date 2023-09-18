Сценарист Инин заявил, что актриса Роговцева превратилась во врага России

Автор сценариев фильмов "Одиноким предоставляется общежитие" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Аркадий Инин прокомментировал антироссийские высказывания актрисы Ады Роговцевой ("Вечный зов", "Укрощение огня").