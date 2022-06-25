Cтартует первый модуль третьего сезона Летней академии НКБ

27 июня в 11:00 стартует первый модуль третьего сезона Летней академии НКБ. 27 июня, понедельник Общий обзор рынка событийной индустрии в России и в мире (вводная лекция) Дарья Островская, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C 28 июня, вторник Как создать успешное конгресс-бюро Аркадий Киселев, заместитель генерального директора, руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, Уральского конгресс-бюро 29 июня, среда Смириться или действовать: как строить коммуникацию с корпоративными заказчиками в новой реальности? Татьяна Тююшева, коммерческий директор Be Brand Advent 30 июня, четверг Удержание аудитории на онлайн-мероприятиях.