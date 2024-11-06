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Чемпионат Италии. «Виртус» обыграл «Дертону» и увеличил победную серию до 6-0

«Виртус» на домашней арене обыграл «Дертону» и продолжил победную серию. Чемпионат Италии  Регулярный чемпионат Виртус – Дертона 85:81 (12:18, 32:22, 25:18, 16:23) Дата проведения 6 ноября, 22.

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