Журналист Боуз назвал слова Польши о помощи Киеву плохой новостью для Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X заявил, что заявление главы Минобороны Польши и вице-премьера страны Владислава Косиняк-Камыша о том, что польская сторона дала киевскому режиму всю военную помощь, которую могла, является плохой новостью для Владимира Зеленского.