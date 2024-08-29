Журналист Боуз назвал слова Польши о помощи Киеву плохой новостью для Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X заявил, что заявление главы Минобороны Польши и вице-премьера страны Владислава Косиняк-Камыша о том, что польская сторона дала киевскому режиму всю военную помощь, которую могла, является плохой новостью для Владимира Зеленского.
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