Лесные пожары и таяние вечной мерзлоты: угрозы для России в условиях изменения климата Ирина ВальковаИзменение климата — это не только глобальные процессы, но и реальная угроза, с которой уже сталкиваются регионы России.
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