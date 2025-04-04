Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не надо взывать к украинцам - надо спокойно жечь танки...

Не надо взывать к украинцам - надо спокойно жечь танки...

Вчера   я  как  укроповед   разъясняла  За ЩО воюют украинцы На    днях  краем  уха  слушала  в  фоновом  режиме  передачу   Соловьёва "За  лентой.

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Комментарии
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Александр Хироников
&quot;Твердость есть сила, основанная на союзе разума с волей. Упрямство есть слабость, имеющая вид силы; она происходит от нарушения равновесия в союзе воли с разумом.&quot; Василий Андреевич Жуковский.
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9 час.
Александр Хироников
&quot;у вас родину украли, мы вас по-прежнему считаем братьями&quot;. Соловьев может им и брат. Для меня они не братья. Гаспарян в Соловьев.live правильно сказал: &quot;На майдан в 2013-2014 г.г. вышел миллион украинцев. А где были остальные 40 миллионов? Слушали, поддакивали, жевали свои печенюшки... Братья. Ага! Слишком молчаливое братство. С шашкой за спиной. Так что, мне больше по душе слова Тараса, только ко всем украинцам: &quot;Ну что, &quot;братья&quot;? Помогли вам ваши американцы и гейропейцы?&quot; В конце слова из песни Игоря Талькова: &quot;Пусть говорят тебе «доброжелатели», Что все твои стремленья — не желательны. Ты их не слушай, успокойся и дерзай И всех «доброжелателей» подальше посылай! Ох уж эти мне «доброжелатели», Прорицатели, советодатели, С камушками за пазухой И с фигой за спиной И с одной на всех извилиной.&quot; За сим, пока!
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9 час.
Катерина
А  кто-то  против?  Но  что  это  меняет в  смысле  моего  коммента?
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8 час.
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