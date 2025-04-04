Не надо взывать к украинцам - надо спокойно жечь танки...

Александр Хироников

"у вас родину украли, мы вас по-прежнему считаем братьями". Соловьев может им и брат. Для меня они не братья. Гаспарян в Соловьев.live правильно сказал: "На майдан в 2013-2014 г.г. вышел миллион украинцев. А где были остальные 40 миллионов? Слушали, поддакивали, жевали свои печенюшки... Братья. Ага! Слишком молчаливое братство. С шашкой за спиной. Так что, мне больше по душе слова Тараса, только ко всем украинцам: "Ну что, "братья"? Помогли вам ваши американцы и гейропейцы?" В конце слова из песни Игоря Талькова: "Пусть говорят тебе «доброжелатели», Что все твои стремленья — не желательны. Ты их не слушай, успокойся и дерзай И всех «доброжелателей» подальше посылай! Ох уж эти мне «доброжелатели», Прорицатели, советодатели, С камушками за пазухой И с фигой за спиной И с одной на всех извилиной." За сим, пока!