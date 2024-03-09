"Дилетанты" уступили "Киквидзенцам" Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе рп Новониколаевский состоялся 16 тур чемпионата Новониколаевского района по мини-футболу.
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"Дилетанты" уступили "Киквидзенцам" Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе рп Новониколаевский состоялся 16 тур чемпионата Новониколаевского района по мини-футболу.