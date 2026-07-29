Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек погиб после того, как небольшой самолет разбился в районе дорог Маккуин и Куин-Крик возле муниципального аэропорта Чандлера (KCHD), обслуживающего Чандлер, штат Аризона, в вечерние часы по местному времени 28 июля; расследование продолжалось.