Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек погиб после того, как небольшой самолет разбился в районе дорог Маккуин и Куин-Крик возле муниципального аэропорта Чандлера (KCHD), обслуживающего Чандлер, штат Аризона, в вечерние часы по местному времени 28 июля; расследование продолжалось.
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