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Вести Севастополь

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В Севастополе на проспекте Победы произошло ДТП, пострадал подросток

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим пешеходом в Севастополе.Предварительно установлено, что утром 12 ноября на проспекте Победы 54-летний водитель автомобиля Ford произвёл наезд на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

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