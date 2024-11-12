В Севастополе на проспекте Победы произошло ДТП, пострадал подросток

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим пешеходом в Севастополе.Предварительно установлено, что утром 12 ноября на проспекте Победы 54-летний водитель автомобиля Ford произвёл наезд на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.