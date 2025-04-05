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МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Даллас», «Канзас-Сити» Шапи против «Сент-Луиса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Торонто» в ночь на понедельник

Также в ночь на воскресенье «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет дома с «Сент-Луисом». В ночь на понедельник «Интер Майами» Лионеля Месси встретится на своем поле с «Торонто».

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