Военное обозрение

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Новая ракета для Украины: в США завершились испытания AIM-120D-3 класса «воздух-воздух»

Новая ракета для Украины: в США завершились испытания AIM-120D-3 класса «воздух-воздух»

10 июля 2023 года ВВС США и американская корпорация Raytheon успешно завершили испытания новой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D-3 AMRAAM, окончившиеся отстрелом УР с истребителя F-16.

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