Офицер Марочко: бойцов ВСУ на Донецком направлении силой вернули на позиции

Под напором российских войск украинские военные ушли с позиций возле Богдановки в ДНР. Однако собственное командование приказало силой вернуть их в район боевых действий и выставить заградотряды, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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