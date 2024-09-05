Краснов рассказал о развитии отношений России с Востоком

Попытка изоляции России западными странами привела к развитию отношений с Востоком. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил на сессии «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) генпрокурор России Игорь Краснов.