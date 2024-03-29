Рогов назвал высказывание Кирби о теракте в «Крокусе» открытым хамством

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о теракте в «Крокус Сити Холле» открытым хамством.
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