Великобритания поощряет атаки Вооруженных сил Украины на российскую топливную инфраструктуру, заявил NEWS.
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че эти эксперды без войны будут делать интересно? че жрать то будут?
Какая эвакуация? Грохнет его аглицкая охрана, и скажут - Путин лично стрелял. Или Петров с Башировым траванули.
ЗЕЛЕ-ироду НЕЛЬЗЯ позволить "эвакуироваться"! - судить подлеца, и если суд сочтёт возможным - повесить! Прилюдно!! Иначе кровь жертв, особенно женщин и детей, жертв именно с ЕГО подачи, не будет отомщена!
Эх, Зеля... а как начинал... Прям как пугачиха... с "Арлекина"...
Да уж! Уже и короли не те. Шпана уличная. Публично якшаясь с наркоманом, показывает, что и сам такой же.
Возможно представил готовый , почти, план "паутина 2.0' и хорошие откаты гейропейцам...А может уничтожение страны его главная цель.
Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia. естественный итог использования с последующим ... уничтожением?.. поживём - увидим.