В Вологодской области общественники с полицейскими поздравили пешеходов и автолюбителей с Новым годом

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции Бабаевского района совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России «Бабаевский» Инной Хрусталевой, а также с участниками отряда юных инспекторов движения «Знатоки дорог» Дома детского творчества поздравили водителей и пешеходов с наступающим Новым годом.
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