Собянин: Новый корпус детской больницы святого Владимира откроется в 2025 году

В здании будет шесть надземных и два подземных этажа Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в следующем году откроется новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира.
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