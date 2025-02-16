Каллас сообщила, что мирные россияне не гибнут в украинском конфликте

Политика как она есть

Мирные жители России не гибнут в украинском конфликте. Об этом заявила бывший премьер-министр Эстонии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает RT.