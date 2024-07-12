ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Встретилось тут такое...чуть со стула не упала

Встретилось тут такое...чуть со стула не упала

Это брачное объявление я процитирую без изменений, поскольку потеряется авторский слог.Здравствуй, прекрасная незнакомка! Если ты решила стать счастливой в браке – тебе стоит прочитать это брачное объявление до конца!Сначала о той, которую я ищу:1.

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Комментарии
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Майя Maja
Класс! Особенно смоделированная в посте женщина его мечты!))))
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15 час.
Лидия Александрова
Умора! На фото просто &quot;красавчик&quot;!
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7 час.

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