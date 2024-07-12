Встретилось тут такое...чуть со стула не упала

Это брачное объявление я процитирую без изменений, поскольку потеряется авторский слог.Здравствуй, прекрасная незнакомка! Если ты решила стать счастливой в браке – тебе стоит прочитать это брачное объявление до конца!Сначала о той, которую я ищу:1.