В РФ изучают возможность удара по крупному городу Украины космической ракетой, начиненной взрывчаткой, сообщает BILD.
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В РФ изучают возможность удара по крупному городу Украины космической ракетой, начиненной взрывчаткой, сообщает BILD.
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