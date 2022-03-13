Минобороны: Боевики удерживали около 300 заложников на территории монастыря

По словам генерала, подразделения российских Вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий они установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
По словам генерала, подразделения российских Вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий они установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
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