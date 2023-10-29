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Комсомолу – 105 лет: какой след в истории оставила ВЛКСМ?

Комсомолу – 105 лет: какой след в истории оставила ВЛКСМ?

Сегодня 105 лет комсомолу. ВЛКСМ объединял десятки миллионов людей. Они участвовали во всех крупнейших стройках.

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Комментарии
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Александр Николаевич
ДА! ! !- 105,  А мне сейчас 75 и все в жизни было связано с КОМСОМОЛОМ- иначе бы, я сельский паренек НИ ЧЕГО бы не вразумел. Комсомол помог мне стать человеком, сделать карьеру (в самом лучшем смысле). И так я воспитывал своих детей. Жаль уже без КОМСОЛМОЛА!!!
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