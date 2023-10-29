Комсомолу – 105 лет: какой след в истории оставила ВЛКСМ?

Александр Николаевич

ДА! ! !- 105, А мне сейчас 75 и все в жизни было связано с КОМСОМОЛОМ- иначе бы, я сельский паренек НИ ЧЕГО бы не вразумел. Комсомол помог мне стать человеком, сделать карьеру (в самом лучшем смысле). И так я воспитывал своих детей. Жаль уже без КОМСОЛМОЛА!!!