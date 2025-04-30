Трамп может отменить некоторые решения Маска в DOGE

www.globallookpress.com/Aaron Schwartz/Consolidated News Photos Ряд решений, которые были приняты предпринимателем Илоном Маском во главе департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), подлежат пересмотру.
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