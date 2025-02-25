DM: в загадочном убийстве польского шахтёра в Великобритании виновны инопланетяне

Оно произошло больше 40 лет назад, но до сих пор будоражит умы многих людей.6 июня 1980 года в тихом британском городке Тодморден полицейский Алан Годфри натолкнулся на зловещую находку: тело 56-летнего польского иммигранта Зигмунда Адамски, аккуратно уложенное на вершине трёхметрового угольного склада.