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Российский триколор развернули на матче украинки Байндль на Australian Open

Российский триколор развернули на матче украинки Байндль на Australian Open

На матче Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинской спортсменкой Катериной Байндль на трибунах фанаты вывесили российский триколор.

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