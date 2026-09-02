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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Зобнин: «Судя по последнему разговору с Карпиным – пока наша сборная в таком положении, я не буду вызываться»

Полузащитник « Спартака »  Роман Зобнин ответил на вопрос о своем будущем в сборной России.  – Ты закрыл для себя дверь в сборную России? – Я в «Спартаке» играю почти в каждом матче.

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