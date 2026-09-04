Барнаул попал в список городов с самой большой наценкой на дизайнерское жилье

Качественный ремонт квартиры перед продажей может позволить продавцу повысить ее стоимость Квартиры с дизайнерским ремонтом в Барнауле предлагаются в среднем на 44% дороже, чем жилье с косметическим ремонтом.
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