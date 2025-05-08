Депутат Бессараб: военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,5 процента в октябре

Это затронет всех бывших сотрудников силовых структур Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила о предстоящей индексации выплат для военных пенсионеров, сообщает РИА Новости.
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