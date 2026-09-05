Происшествия
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Происшествия

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6 сентября – День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму

6 сентября – День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму

В 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября № 1316 в структуре МВД России созданы специализированные подразделения по противодействию экстремизму.

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