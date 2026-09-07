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Федункив, Батрутдинов и Маклаков появятся в «Зиме в Простоквашино»: кого сыграют актеры

Федункив, Батрутдинов и Маклаков появятся в «Зиме в Простоквашино»: кого сыграют актеры

Создатели картины ввели в сюжет новых героев и представили трейлер фильма. Тимур Батрутдинов в фильме «Зима в Простоквашино» Кадр из фильма «Зима в Простоквашино»Вышел официальный трейлер продолжения сказочной истории «Зима в Простоквашино», которая появится в прокате с 17 декабря.

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