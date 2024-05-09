Никогда не кормите этим своих питомцев! Заболеют и погибнут

Ветеринар Никифоров: шашлык с праздничного стола грозит питомцам панкреатитом! Кусочек шашлыка с праздничного стола может принести домашним животным большие неприятности с пищеварением, рассказал Москве 24 ветеринарный врач, гастроэнтеролог государственной ветклиники Вешняки, Ярослав Никифоров.
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