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Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за разрыва мышцы бедра (Le Parisien)

Нападающий Карим Бензема не сыграет за сборную Франции на ЧМ-2022. По сведениям Le Parisien, у форварда «Реал» диагностирован разрыв мышцы левого бедра, футболисту придется найти замену.

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