Система «Умный вокзал» функционирует на железнодорожных станциях Поморья

В этом году система удаленного управления появилась на шести малых вокзалах Северной железной дорогиВ этом году система удаленного управления появилась на шести малых вокзалах Северной железной дорогиПереход же на эту систему начался ещё в 2020 году, напомнили в пресс-службе СЖД.