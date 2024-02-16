В России прошел первый полет тяжелого транспортного беспилотника "Партизан"

В России закончился первый этап летных испытаний тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки "Партизан", сообщили в ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григория Макеича.
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