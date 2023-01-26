Позитив для оптимистов

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После увольнения из МХТ им. Чехова актёра Дмитрия Назарова, в очередной раз отличившегося русофобскими стишками, комиссия из Минкульта начала в театрах проверки.

После увольнения из МХТ им. Чехова актёра Дмитрия Назарова, в очередной раз отличившегося русофобскими стишками, комиссия из Минкульта начала в театрах проверки.

ФОТО: АГН "МОСКВА" АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ "ГОСУДАРСТВУ – ПРИЗЫВ, РОДИНЕ – АБОРТ". ПАРАД ТЕАТРАЛЬНЫХ РУСОФОБОВ После увольнения из МХТ им.

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