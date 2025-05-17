Массовое убийство в Волновахе: Двое военных не смогли оспорить пожизненное

Суд отказал двум русским военным в изменении приговора по жестокому убийству в ВолновахеАпелляционный военный суд рассмотрел прошение двух русских военных, ранее признанных виновными в массовом убийстве в Волновахе.
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