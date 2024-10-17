Жители Нового Уренгоя пожаловались на изменения в расписании автобуса № 25

Жители Нового Уренгоя в соцсетях пожаловались на измененную схему движения автобуса № 25. Горожане обратили внимание, что на сайте городского предприятия автомобильного транспорта (МУПАТ) не было информации о новом расписании, из-за чего многие новоуренгойцы ориентировались на старую схему.