Жители Нового Уренгоя пожаловались на изменения в расписании автобуса № 25

Жители Нового Уренгоя в соцсетях пожаловались на измененную схему движения автобуса № 25. Горожане обратили внимание, что на сайте городского предприятия автомобильного транспорта (МУПАТ) не было информации о новом расписании, из-за чего многие новоуренгойцы ориентировались на старую схему.
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